CNN: ущерб от взрыва на химзаводе в Иллинойсе оценивается в более чем $1 млн

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Взрыв на химическом заводе в городе Уокиган в штате Иллинойс повредил пять зданий и нанес ущерб в более чем $1 млн. Об этом сообщил в субботу телекомпании CNN начальник городской пожарной службы Стивен Лензи.

"Предприятие находится посреди промышленной зоны. Взрыв и последовавший за ним пожар нанесли урон по меньшей мере пяти зданиям, включая основное [завод]", - информировал Лензи. Он сказал, что в предварительном порядке нанесенный ущерб "оценивается в свыше $1 млн".

Начальник пожарной службы подтвердил данные о том, что четыре человека, пострадавшие от взрыва, госпитализированы, их жизнь вне опасности. Еще трое человек числятся пропавшими без вести.

Предприятие AB Specialty Silicones расположено в 64 км севернее Чикаго и выпускает химические вещества, содержащие кремний. Причина взрыва в пятницу вечером на производстве пока не установлена. Как заявил Лензи, он "не припомнит ни одного случая возгорания на этом заводе за последние 10 лет".