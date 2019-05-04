Крупный пожар в Хабаровском крае ликвидировали

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пожарные потушили горевшие на площади 1 тыс. кв. м гаражи и хозпостройки в селе Ракитное Хабаровского края, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:55 мск (23:55 местного времени) пожарные закончили разбор и проливку конструкций и доложили о полной ликвидации возгорания в селе Ракитное. Огнем оказались повреждены шесть гаражей и две хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Благодаря действиям пожарных огонь не перешел на жилые дома, отметили в МЧС. Всего в тушении участвовали 50 человек и 15 единиц техники. Пострадавших нет.

"На месте происшествия работают сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Специалисты рассматривают две причины возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем и поджег", - добавили в пресс-службе.