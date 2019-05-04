CNN: пожарные нашли погибшего на месте взрыва на химзаводе в Иллинойсе

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Взрыв на химическом заводе в городе Уокиган в Иллинойсе привел к гибели, по крайней мере, одного человека. Об этом сообщил в субботу телекомпании CNN начальник городской пожарной службы Стивен Лензи.

"Мы обнаружили тело одного погибшего. Жертву передали коронеру округа Лейк. Мы продолжаем расследовать происшедшее и беседовать с очевидцами", - уточнил он. Лензи сказал, что говорить о причине чрезвычайного происшествия пока преждевременно.

Начальник пожарной службы ранее сообщал о четырех пострадавших от взрыва и еще трех, которые числились пропавшими без вести. После обнаружения тела пожарные продолжают поиск двух человек.

Предприятие AB Specialty Silicones расположено в 64 км севернее Чикаго и выпускает химические вещества, содержащие кремний. Как информировал начальник городской пожарной службы, взрыв и последовавший за ним пожар, который на данный момент полностью потушен, нанесли пяти зданиям ущерб в более чем $1 млн.