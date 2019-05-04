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В Чечне сгорел склад на рынке в селе Ойсхара

Площадь пожара составила 500 кв. м

ГРОЗНЫЙ, 4 мая. /ТАСС/. Торговый склад сгорел на рынке в сельском поселении Ойсхара Чеченской Республики. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального управления МЧС России по Чечне Тимур Тайсумов.

"Сегодня примерно в 16:00 мск загорелся торговый склад на рынке в селе Ойсхара. В результате пожара никто не пострадал, выехавшая на место бригада пожарных быстро ликвидировала возгорание", - сказал Тайсумов.

Как сообщили ТАСС в Единой диспетчерский службе Гудермесского района, по предварительной информации, площадь возгорания составила 500 кв. м.

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