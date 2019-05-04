В Курганской области сгорели более 20 дачных домов

ТАСС, 4 мая. Природный пожар уничтожил в центре Курганской области более 20 дачных домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате установившейся в регионе сухой погоды и шквалистого ветра, вблизи населенного пункта Передергина, садоводческих товариществ "Раздольное" и "Благодатное" Кетовского района Курганской области возникли очаги природных пожаров. По предварительным данным, площадь пожара составила 8 га, в результате перехода возгорания на дачный кооператив огнем уничтожен 21 дачный дом", - сказал представитель МЧС.

На защиту поселений направили более 200 человек и 50 единиц техники.

На данный момент пожар локализовали.