СК в Москве начал проверку после избиения заступившегося за женщину в магазине подростка

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Следственный комитет заберет материалы полицейской проверки по факту избиения подростка, который заступился за женщину в супермаркете на севере Москвы. Об этом в субботу ТАСС сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой у одного из супермаркетов столицы произошла драка, в которой пострадал подросток. Сообщалось, что он заступился за женщину в магазине и был избит неизвестными. Полиция начала розыск участников конфликта.

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего инициирован вопрос об изъятии материалов указанной проверки из органов полиции и передаче их в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по городу Москве для дальнейшей организации проверочных мероприятий", - сказала она.