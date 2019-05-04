{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК в Москве начал проверку после избиения заступившегося за женщину в магазине подростка

Полиция разыскивает участников конфликта

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Следственный комитет заберет материалы полицейской проверки по факту избиения подростка, который заступился за женщину в супермаркете на севере Москвы. Об этом в субботу ТАСС сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой у одного из супермаркетов столицы произошла драка, в которой пострадал подросток. Сообщалось, что он заступился за женщину в магазине и был избит неизвестными. Полиция начала розыск участников конфликта.

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего инициирован вопрос об изъятии материалов указанной проверки из органов полиции и передаче их в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по городу Москве для дальнейшей организации проверочных мероприятий", - сказала она.

Теги
Россия
СМИ: в Венесуэле разбился военный вертолет
Как передает газета El Nacional, на его борту находилось семь человек, все погибли
Читать полностью