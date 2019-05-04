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Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Среди них - несовершеннолетний ребенок
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© Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Четыре человека, включая ребенка 2017 года рождения, погибли при столкновении двух автомобилей в Красноармейском районе Кубани, сообщили журналистам в субботу в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, в станице Новомышастовской (Красноармейский район) столкнулись автомобили Volkswagen и ТагАЗ. В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения из автомобиля ТагАЗ, - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло около 20:40 мск. Еще одного мужчину, находивегося в салоне автомобиля Volkswagen госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства случившегося.

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РоссияКраснодарский край
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