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СМИ: в Канаде разбился небольшой самолет

Погиб один человек

ОТТАВА, 5 мая. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб в результате крушения небольшого самолета в провинции Британская Колумбия. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

По информации полиции региона, самолет Cessna 182 упал примерно в 100 км к северо-востоку от города Смитерс. Спасатели на вертолете уже обнаружили место падения самолета, к месту катастрофы направлены специалисты. На данный момент подтверждена гибель одного человека.

Cessna 182 может перевозить до четырех пассажиров вместе с пилотом. Сколько человек находилось на борту потерпевшего крушение самолета, выясняется.

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