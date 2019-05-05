Пожарные и спасатели в Приамурье выезжали на тушение возгораний 90 раз за сутки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения в Амурской области выезжали на тушение возгораний 90 раз за сутки, сообщается в воскресенье на сайте регионального главного управления МЧС России.

"За минувшие сутки пожарно-спасательные формирования Приамурья 90 раз выезжали на тушение загораний: 32 пала сухой растительности, 48 горений мусора и десять техногенных пожаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что все палы были ликвидированы, больше всего их было в Благовещенском районе - семь. В тушении палов участвовали 174 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений области, 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим введен с 1 апреля в 18 муниципальных образованиях Приамурья, первые лесные пожары зафиксированы в регионе 27 марта. Часть пожаров в лесах возникает благодаря природным условиям, а часть - дело рук человека. Власти с 5 апреля ввели ограничение на посещение лесов гражданами и на въезд на их территорию транспортных средств в 12 районах и шести городах области в связи с особым противопожарным режимом. Установлены шлагбаумы и предупредительные аншлаги с указанием информации о введении ограничения и периода его действия.

Режим чрезвычайной ситуации в субботу введен в лесах Зейского района Амурской области, где в течение трех дней действуют два лесных пожара, которые охватили территорию более 1 тыс. га. Из-за сильного ветра они разрастаются, с леса огонь распространяется на сельхозугодья. Причиной лесных пожаров в основном называется человеческий фактор: люди жгут костры в лесах либо сухую растительность на сельхозугодьях.

В регионе ежедневно работают патрульные группы, которые выявляют нарушителей, составляют на них административные протоколы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. Предусмотренные штрафы составляют от 4 до 5 тыс. рублей для физлиц, от 20 тыс. до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, для юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

С начала пожароопасного сезона в Приамурье на нарушителей ведомства составили более 1300 протоколов, общая сумма штрафов - 3,7 млн руб., взыскано порядка 900 тыс. руб. По остальным материалам ведется административное расследование.

С начала пожароопасного сезона в Амурской области зарегистрировано 211 природных пожаров, они охватили территорию площадью 58 тыс. га. Приамурье - один из наиболее уязвимых для пожаров регионов: 27 млн га площади приходится на леса со средним и высоким классом пожарной опасности. В этом году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы.