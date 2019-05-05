В Китае пять человек погибли при пожаре в жилом доме

ПЕКИН, 5 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в воскресенье в жилом здании в деревне Силун в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере пять человек погибли, 30 пострадали.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние семи из них оценивается как тяжелое.

По данным Центрального телевидения Китая, причиной пожара стало возгорание электроскутера.

Сообщается, что пожар начался на первом этаже шестиэтажного здания, после чего огонь перекинулся на другие этажи. Как указывается в репортаже, жилой дом находится напротив кампуса колледжа Лицзян при Педагогическом университете Гуанси, по этой причине многие квартиры в нем снимали студенты и сотрудники этого учебного заведения.