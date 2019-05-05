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В Челябинской области поезд сбил женщину

Проводится доследственная проверка

ТАСС, 5 мая. Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области. Следователи проводят проверку, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ.

"4 мая 2019 года на <...> станции Дубровка грузовым поездом смертельно травмирована женщина 1988 года рождения. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, погибшая "переходила железнодорожные пути в неустановленном месте", отметили в СК.

По информации ведомства, бригада поезда сигналила и применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. На данный момент устанавливаются причины произошедшего, уже опрошены свидетели и осмотрено место происшествия.

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РоссияЧелябинская область
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