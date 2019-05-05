В Курганской области природными пожарами уничтожены и повреждены 84 здания

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Природные пожары в Курганской области с начала мая уничтожили и повредили 84 здания, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"По предварительным данным, огнем уничтожены и повреждены 84 строения: 14 жилых домов, 12 нежилых домов, 17 хозяйственных построек и 41 садовый дом. Действиями пожарно-спасательных подразделений предотвращено распространение перехода огня на более чем 900 жилых домов с населением более 2,5 тыс. человек, в том числе 607 детей", - сказали в ведомстве.

В настоящее время на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации в четырех районах. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, "потребности ввода такого режима в каких-либо других муниципальных образованиях нет".

За сутки зарегистрировано 162 возгорания. Их тушат 455 человек и 111 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Также в ликвидации пожаров участвуют подразделения Росгвардии, МВД и волонтеры.