Три уголовных дела возбудили после природных пожаров в Курганской области

ТАСС, 5 мая. Три уголовных дела возбуждено в Курганской области, где несколько дней продолжаются крупные природные пожары, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

"По фактам пожаров возбуждено три уголовных дела: за уничтожение и повреждение лесных насаждений на территории Кетовского района, за повреждение имущества по неосторожности в Ордино Белозерском районе и в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Благодатное". Еще два уголовных дела будут возбуждены по фактам в Смолино и СНТ "Коммунальщик", - говорится в сообщении.

Курганский спасательный гарнизон переведен на трехсменный режим работы. Прибывшие в регион самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 будут работать в нескольких районах области.

"В связи с тем, что в 98% случаев причина возгораний - человеческий фактор, глава региона (врио главы Курганской области Вадим Шумков - прим. ТАСС) потребовал провести подворовые обходы поселений. Людей необходимо информировать о пожароопасных ситуациях, о порядке эвакуации там, где есть угроза для населенного пункта. Запрещено любое открытое разведение огня, сжигание мусора", - говорится в сообщении. Главам муниципальных образований поручено провести ревизию готовности сил и средств для тушения пожаров, начать дополнительную опашку населенных пунктов.

Всего за прошедшие сутки, по данным МЧС РФ, в регионе зарегистрировано 162 возгорания, их тушат 455 человек и 111 единиц техники. Уничтожено и повреждено 84 здания, предотвращено распространение огня на более чем 900 жилых домов с населением 2,5 тыс. человек.