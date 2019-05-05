Тела двух детей нашли в компостной яме в удмуртской деревне

ТАСС, 5 мая. Тела мальчика и девочки обнаружены в компостной яме на приусадебном участке в Удмуртии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в деревне Большой Олып Балезинского района.

"По данным следствия, 4 мая в вечернее время дети - девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения - играли на территории приусадебного участка, в том числе около компостной ямы. Позднее тела детей обнаружил дедушка погибшей [девочки]", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, не исключено, что дети сами упали в яму.