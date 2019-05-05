СМИ: самолет с президентом Греции на борту совершил вынужденную посадку на Крите

АФИНЫ, 5 мая. /ТАСС/. Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил из-за штормовых ветров вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Newsit.gr.

Лайнер направлялся в город Ханья на Крите, однако погодные условия не позволили там приземлиться. В результате было принято решение совершить вынужденную посадку в Ираклионе, откуда Павлопулос отправился на автомашине в Ханью.

Из-за штормовых ветров, дующих в регионе в воскресенье, были отменены рейсы двух греческих авиакомпаний из Ханьи в Афины и обратно (рейсы 250-251 Sky Express и рейсы 332-333 Olympic Air. Ряд авиакомпаний вынуждены были изменить маршруты полетов и отправить свои лайнеры вместо Ханьи в другие аэропорты. Так, самолеты Ryanair Sun (рейс 7707) и Norwegian International (рейс 702) приземлились на аэродроме острова Кос, Ryanair Sun (рейс 7007) - в Афинах, а Transavia (рейс 5887), Enter Air (рейс 5241), Finnair (рейс 1855) и Norwegian (рейс 9318) - в Ираклионе.