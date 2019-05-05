На севере Москвы мужчина убил ножом бывшую жену и попытался покончить с собой

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Мужчина из ревности убил бывшую жену в ходе ссоры на севере Москвы, после чего попытался покончить с собой. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, в ночь на 5 мая, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Планетной в Москве, в ссоре на почве ревности мужчина нанес бывшей супруге несколько ударов ножом. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия", - сказала она.

Мужчина доставлен в больницу, где после получения медицинской помощи следователи приступят к проведению с ним следственных действий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По словам Ивановой, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.