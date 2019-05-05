Режим ЧС введен в еще одном районе Курганской области

ТАСС, 5 мая. Власти Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Юргамышском районе из-за ситуации с природными пожарами, которые продолжаются в регионе несколько дней, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС.

Ранее подобный режим действовал в четырех районах области и областном центре.

"Постановлением губернатора Курганской области от 5 мая к зонам чрезвычайной ситуации добавлен Юргамышский район. На сегодняшний день в регионе режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: Курган, Белозерский, Кетовский, Сафакулевский, Юргамышский, Щучанский районы", - говорится в сообщении

В тексте указано, что также власти запретили охоту на боровую и водоплавающую дичь с 6 по 8 мая. "Еще одно постановление устанавливает с 5 мая режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", - отмечается в сообщении.

Из-за шквалистого ветра в Кургане и ряде районов Курганской области 3-4 мая природные пожары перешли на населенные пункты. За прошедшие сутки, по данным МЧС, в регионе зарегистрировано 162 возгорания, уничтожено и повреждено 84 здания. В деревне Ордина погибла пожилая женщина, возбуждено несколько уголовных дел. По данным источника в медицинских службах региона, от природных пожаров пострадали 10 человек.

Всего к тушению пожаров привлечены 455 человек и 150 единиц техники, включая авиацию. Угрозы населенным пунктам нет. Синоптики предупреждали об аномальной жаре с 5 по 9 мая. В воскресенье прогнозировалась температура воздуха около плюс 25 градусов с сильными порывами ветра.