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Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Домодедово заявили о готовности принять прилетающие в Шереметьево рейсы

Аэропорт принял уже девять рейсов, которые должны были совершить посадку в Шереметьеве

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово может принять рейсы, прилетающие в Шереметьево, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при посадке в Шереметьеве. На данный момент самолет потушен.

"[Аэропорт] Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента в аэропорту Шереметьево. Обеспечены необходимые силы и средства для обеспечения обслуживания воздушных судов и пассажиров в дополнение к собственным рейсам аэропорта", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, в настоящий момент он принял уже девять рейсов, которые должны были совершить посадку в Шереметьеве.

Как ранее сообщал ТАСС, следовавший в Мурманск самолет спустя некоторое время запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся. По предварительным данным, при возгорании самолета есть пострадавшие и один погибший.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

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РоссияПожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
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