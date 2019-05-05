В аэропорту Домодедово заявили о готовности принять прилетающие в Шереметьево рейсы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово может принять рейсы, прилетающие в Шереметьево, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при посадке в Шереметьеве. На данный момент самолет потушен.
"[Аэропорт] Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента в аэропорту Шереметьево. Обеспечены необходимые силы и средства для обеспечения обслуживания воздушных судов и пассажиров в дополнение к собственным рейсам аэропорта", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, в настоящий момент он принял уже девять рейсов, которые должны были совершить посадку в Шереметьеве.
Как ранее сообщал ТАСС, следовавший в Мурманск самолет спустя некоторое время запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся. По предварительным данным, при возгорании самолета есть пострадавшие и один погибший.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.