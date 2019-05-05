В аэропорту Домодедово заявили о готовности принять прилетающие в Шереметьево рейсы

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при посадке в Шереметьеве. На данный момент самолет потушен.

"[Аэропорт] Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента в аэропорту Шереметьево. Обеспечены необходимые силы и средства для обеспечения обслуживания воздушных судов и пассажиров в дополнение к собственным рейсам аэропорта", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, в настоящий момент он принял уже девять рейсов, которые должны были совершить посадку в Шереметьеве.

Как ранее сообщал ТАСС, следовавший в Мурманск самолет спустя некоторое время запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся. По предварительным данным, при возгорании самолета есть пострадавшие и один погибший.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.