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Автобус и четыре легковушки столкнулись в Ульяновской области

Пострадали шесть человек

ТАСС, 5 мая. Шесть человек получили травмы в результате ДТП с автобусом и четырьмя легковыми автомобилями в Ульяновской области. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел в 17:15 на 218-м км федеральной трассы М-5 "Урал". Водитель автобуса "Богдан" столкнулся с Lada Largus, остановившейся на красный свет, та от удара въехала в Opel Astra, который, в свою очередь, врезался в стоявшие машины Skoda Octavia и Kia Picanto.

"В результате ДТП четверо пассажиров автомобиля Lada Largus и двое пассажиров автобуса "Богдан" получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщили в ГИБДД.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, пострадавших с тяжелыми травмами нет. "[Среди пострадавших] нет "тяжких". Преимущественно не тяжкий вред здоровью, ушибы, ссадины", - сказал собеседник.

В ведомстве уточнили, что автобус следовал по маршруту Барыш - Ульяновск, в салоне находились 22 пассажира.

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