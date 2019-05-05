Автобус и четыре легковушки столкнулись в Ульяновской области

ТАСС, 5 мая. Шесть человек получили травмы в результате ДТП с автобусом и четырьмя легковыми автомобилями в Ульяновской области. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел в 17:15 на 218-м км федеральной трассы М-5 "Урал". Водитель автобуса "Богдан" столкнулся с Lada Largus, остановившейся на красный свет, та от удара въехала в Opel Astra, который, в свою очередь, врезался в стоявшие машины Skoda Octavia и Kia Picanto.

"В результате ДТП четверо пассажиров автомобиля Lada Largus и двое пассажиров автобуса "Богдан" получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщили в ГИБДД.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, пострадавших с тяжелыми травмами нет. "[Среди пострадавших] нет "тяжких". Преимущественно не тяжкий вред здоровью, ушибы, ссадины", - сказал собеседник.

В ведомстве уточнили, что автобус следовал по маршруту Барыш - Ульяновск, в салоне находились 22 пассажира.