"Аэрофлот" отменил 17 рейсов 5 и 6 мая в связи с закрытием ВПП Шереметьево

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 17 рейсов 5 и 6 мая в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы Шереметьево после инцидента с возгоранием лайнера SSJ-100, сообщается на сайте компании.

ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево.

ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

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Аэропорт Шереметьево после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух.

"В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая", - говорится в сообщении на сайте.

По данным на сайте авиакомпании, отменены 17 рейсов и еще 28 рейсов задержаны.

По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, до 12:00 мск 6 мая отменены 32 рейса, 23 рейса задерживаются. Причины отмены и задержки рейсов в онлайн-табло не отражены.