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Расследование ЧП с SSJ-100

Останкинская телебашня отключит до утра подсветку в знак скорби по жертвам в Шереметьево

По данным Следственного комитета, в катастрофе погиб 41 человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Останкинская телебашня в связи с авиакатастрофой в Шереметьево отключит подсветку до утра. Об этом сообщило в Twitter ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

"Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево", - говорится в сообщении.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. По данным Следственного комитета, в катастрофе погиб 41 человек.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
Онлайн
ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн
Согласно последним данным, в результате инцидента погиб 41 человек
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