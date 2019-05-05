Останкинская телебашня отключит до утра подсветку в знак скорби по жертвам в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Останкинская телебашня в связи с авиакатастрофой в Шереметьево отключит подсветку до утра. Об этом сообщило в Twitter ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

"Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево", - говорится в сообщении.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. По данным Следственного комитета, в катастрофе погиб 41 человек.