В Хабаровском крае тушат пожары на болотах заповедника и нацпарка на более чем 9 тыс. га

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Пожары на заболоченных территориях заповедника и нацпарка тушат в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в понедельник в ФГБУ "Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".

"В настоящее время работы по тушению пожаров ведутся в нацпарке "Анюйский", где горит 520 га территории, в основном заболоченной, и в заповеднике "Болоньский" - почти 8,9 тыс. га болот. Огонь быстро распространился из-за ветра, но серьезного ущерба нет", - сказал сотрудник "Заповедного Приамурья".

Он уточнил, что оба пожара уже локализовали. Для их полной ликвидации задействовали 14 человек, две единицы техники.

Собеседник агентства также сообщил, что во время майских праздников потушили и возникший на прошлой неделе пожар в заповеднике "Комсомольский". Его ликвидировали на площади около 430 га.