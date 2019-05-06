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Расследование ЧП с SSJ-100

Шереметьево возобновляет отправку рейсов в Мурманск после катастрофы

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, открыта регистрация на рейс Москва - Мурманск, который должен отправиться в 07:15 мск
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево возобновляет полеты в Мурманск после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

По данным табло, открыта регистрация на рейс SU1320 Москва - Мурманск, который должен отправиться в 07:15 мск.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.

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