Ущерб для сельского хозяйства от пожаров в Забайкалье превысил 800 млн рублей

ТАСС, 6 мая. Власти Забайкальского края завершили прием документов для выплаты компенсаций аграриям, которые пострадали от природных пожаров. Ущерб, причиненный огнем агропромышленному комплексу региона, превысил 800 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте краевого Минсельхоза.

"5 мая все документы [для последующих выплат] были отправлены в Министерство сельского хозяйства РФ, где будет дана экспертная оценка. Затем правительство России вынесет соответствующее решение, и в Забайкальский край из резервного фонда будут перечислены средства, которые распределят по хозяйствам в зависимости от прямых понесенных затрат. В общей сложности ущерб, нанесенный стихией агропромышленному комплексу региона, составил 822 млн 304 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадало 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил 115 жилых домов. Травмы получили 36 человек. Общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

По уточненным данным, во время пожаров погибло 1979 голов крупного рогатого скота, 14,5 тыс. овец и коз, 759 лошадей, 163 свиньи, 1895 птиц, 113 пчелосемей и 25 кроликов. В огне сгорело 10,6 тыс. т сена, 490 т зерна, 18 тракторов, два автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций и 424 кубометра древесины.

Ранее сообщалось, что до 15 июня пострадавшие от пожаров в Забайкалье фермеры получат компенсацию за потерянный скот.