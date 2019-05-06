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Дело экс-главы Марий Эл

Экс-глава Марий Эл Маркелов не признал вину в получении взятки

Леонид Маркелов обвиняется в получении через доверенное лицо более 235 млн рублей

ТАСС, 6 мая. Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов, который обвиняется в получении 235 млн рублей взятки, не признал свою вину на заседании Нижегородского районного суда в понедельник. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Маркелова.

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"Вину свою Маркелов не признавал и не признает", - отметил собеседник агентства.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Верховный суд России 28 января 2019 года определил Нижний Новгород в качестве места рассмотрения уголовного дела по существу. Об этом ходатайствовали представители прокуратуры в связи с тем, что Маркелов имеет связи в правоохранительных органах республики и руководстве Марий Эл.

Теги
Маркелов, Леонид ИгоревичРоссияДело экс-главы Марий Эл
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