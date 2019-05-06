Угрозы дальнейшего обрушения дома в Железноводске после пожара нет

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Угроза обрушения в доме в Железноводске после пожара и обвала лестничной клетки между первым и вторым этажами отсутствует, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора края.

"Дом имеет повреждения, однако угрозы внезапного обрушения нет. Окончательный вывод о пригодности дома к дальнейшей эксплуатации будет сделан по итогам экспертизы. Начато необходимое для этого обследование конструкции при помощи комплекса "Струна", - говорится в сообщении по итогам заседания краевой комиссии по чрезвычайны ситуациям.

Уточняется, что причиной пожара мог стать взрыв газовоздушной смеси в одном из помещений. Предположительно, там находился газовый баллон.

Пожар произошел утром в понедельник в девятиэтажном двухподъездном жилом доме. По данным краевого Минздрава, восемь пострадавших госпитализированы, еще девять человек направлены на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело, в городе введен режим ЧС.

По данным краевого следственного управления СК РФ, в результате происшествия в доме обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами, повреждены остекление и стены на первом этаже.