Параметрический "черный ящик" сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 серьезно поврежден

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Параметрический "черный ящик" самолета SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье, серьезно поврежден, звуковой находится в удовлетворительном состоянии.

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Об этом в понедельник сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

В МАК добавили, что "вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа". Комиссия по расследованию подготовит и представит предварительный отчет о результатах работы с оперативными рекомендациями по безопасности полетов в течение 30 дней, отметили в МАК.

В новость были внесены изменения (22:57 мск) - добавлена информация по тексту.