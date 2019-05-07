В Пермском крае похитили предпринимателя

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в похищении бизнесмена в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию обратились сотрудники одного из коммерческих предприятий и заявили, что их коллегу похитили, а злоумышленники по SMS требуют от них выкуп в 13 млн рублей. Похитители задержаны, сотрудники уголовного розыска освободили мужчину", - сказала она, добавив, что мужчину похитили во дворе его же дома.

В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений). "По подозрению в его совершении задержаны трое жителей краевого центра", - пояснили в ведомстве.

По данным следствия, утром в Свердловском районе краевого центра на улице неустановленные лица напали на предпринимателя, надели ему на голову мешок, применив насилие, поместили в салон автомобиля и, угрожая по дороге ножом, увезли в Кунгурский район. Там похитители связали и поместили мужчину в заранее приготовленное подсобное помещение. В дальнейшем от подозреваемых товарищу потерпевшего по бизнесу было направлено SMS-сообщение с требованием о выплате за его освобождение 12 млн рублей. Получив SMS, друг бизнесмена сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

"Один из похитителей был задержан в собственном автомобиле. В ходе допроса в качестве подозреваемого он указал место, где содержится потерпевший, который в дальнейшем был освобожден сотрудниками полиции. Спустя непродолжительное время были задержаны двое других соучастников", - отметили в СК.

По ходатайству следствия судом всем троим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в похищении человека.