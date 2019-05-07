Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Ликвидация пожара произошла в 10:30 мск", - сказали в пресс-службе.

Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Кубанской начался утром. По информации регионального МЧС, горел второй этаж и кровля на площади 300 кв. м. Из дома эвакуировали 12 человек, один спасен.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города, горевший дом 1956 года постройки, в нем 12 квартир, муниципальных в их числе нет. "Вопрос с расселением пока не закрыт, сейчас идет работа с жильцами, перепись", - добавили в пресс-службе.