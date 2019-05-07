{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Австралии задержали женщину, бросившую яйцо в премьер-министра страны

Активистке предъявлено обвинение в нападении, а также в хранении наркотиков, которые обнаружили при обыске

ТАСС, 7 мая. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс задержала женщину за нападение на премьер-министра страны Скотта Моррисона во время его предвыборной встречи в городе Олбери. Об этом во вторник сообщила Австралийская радиовещательная корпорация.

Инцидент произошел на мероприятии Национальной женской ассоциации - 24-летняя женщина подошла к Моррисону и бросила в него яйцо.

После задержания активистке было предъявлено обвинение в нападении, а также в хранении наркотиков, которые были обнаружены у нее при обыске.

Премьер-министр прокомментировал инцидент на своей странице в Twitter, назвав его хулиганством "трусливых активистов, которые не уважают никого".

Корпорация отмечает, что подобные провокации популярны среди политических активистов Австралии - так, в марте подросток бросил яйцо в сенатора Фрейзера Эннинга.

Теги
АвстралияМоррисон, Скотт
В Грозном горит склад на площади 400 кв. метров
Пострадавших нет
Читать полностью