В Австралии задержали женщину, бросившую яйцо в премьер-министра страны

ТАСС, 7 мая. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс задержала женщину за нападение на премьер-министра страны Скотта Моррисона во время его предвыборной встречи в городе Олбери. Об этом во вторник сообщила Австралийская радиовещательная корпорация.

Инцидент произошел на мероприятии Национальной женской ассоциации - 24-летняя женщина подошла к Моррисону и бросила в него яйцо.

После задержания активистке было предъявлено обвинение в нападении, а также в хранении наркотиков, которые были обнаружены у нее при обыске.

Премьер-министр прокомментировал инцидент на своей странице в Twitter, назвав его хулиганством "трусливых активистов, которые не уважают никого".

Корпорация отмечает, что подобные провокации популярны среди политических активистов Австралии - так, в марте подросток бросил яйцо в сенатора Фрейзера Эннинга.