Полиция Москвы зарегистрировала 19 случаев падения детей из окон с начала года

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы зарегистрировала с начала года 19 случаев падения малолетних детей из окон многоэтажных домов. Об этом ТАСС сообщил во вторник замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Москве Александр Половинка.

"С начала года из окон выпали 19 детей, из них шесть погибли. В прошлом году было зарегистрировано 43 факта падения детей, из них 13 с летальным исходом. По статистике чаще падают дети до пяти лет", - сказал представитель полиции.

По его словам, родителям не стоит полагаться на надежность москитных сеток, так как они предназначены только для защиты от насекомых и не могут выдержать вес ребенка. "Для предупреждения фактов травмирования и гибели детей сотрудниками ГУ МВД по Москве реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение указанных фактов", - отметил Половинка.