Полиция проверяет информацию об обстреле детсада в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию об обстреле из пневматического пистолета детского сада на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В органы внутренних дел поступило сообщение о том, что неизвестный обстрелял детский садик на Каширском шоссе из пневматики. Инцидент произошел в ночь на вторник. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили разбитый уличный фонарь на территории детсада, но кто и каким образом его разбил, пока неясно. По данному факту начата проверка", - сообщили в пресс-службе.