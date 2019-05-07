В Самаре посетителей трех торговых центров эвакуировали из-за сообщений о минировании

САМАРА, 7 мая. /ТАСС/. Посетителей трех торговых центров в Самаре эвакуировали во вторник из-за сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Была эвакуация трех торговых центров в Самаре из-за сообщений о минировании", - сказал собеседник агентства.

В одном из ТЦ подтвердили ТАСС, что была эвакуация. "Да, была эвакуация в обед, всех вывели на улицу. Но сотрудники правоохранительных органов причину эвакуации не объяснили", - сообщили ТАСС в ТЦ "Вива-Ленд". По данным местных СМИ, также были эвакуированы посетители ТЦ "Русь" и "Скала". В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области отказались комментировать ситуацию.