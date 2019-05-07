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Снаряд времен войны обнаружен на стройплощадке в районе Карамышевской набережной в Москве

По словам источника в правоохранительных органах, снаряд будет вывезен и утилизирован

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на строительной площадке в районе Карамышевской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе Карамышевской набережной, д. 2а, на стройплощадке обнаружен предмет, который, по предварительной информации, является снарядом времен Великой Отечественной войны. Работы приостановлены, к месту происшествия вызваны саперы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что снаряд будет вывезен и утилизирован.

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