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В Волгограде эвакуировали несколько ТЦ из-за сообщений о минировании

Сообщения поступали по электронной почте

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Посетители и персонал нескольких торговых центров (ТЦ) в Волгограде во вторник были эвакуированы из-за поступивших сообщений о минировании, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах города.

"Ориентировочно эвакуированы посетители и персонал пяти торговых объектов, в основном это торговые центры. Информация уточняется, по предварительным данным, на электронные адреса торговых центров пришли сообщения об их минировании", - сказал собеседник агентства.

С начала года это уже третья волна массовых сообщений о минировании соцобъектов в Волгограде. Первая была в конце января - начале февраля, вторая - 11 апреля. Все сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов оказались ложными.

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