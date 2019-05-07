Тело человека обнаружили при тушении пожара в гаражном кооперативе на севере Москвы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Тело человека обнаружено пожарными во время ликвидации возгорания на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался в районе Дмитровского шоссе, около дома 56а, стр. 1. Загорелся строительный мусор, после чего огонь перекинулся на гаражи, которые были расположены рядом. В ходе тушения пожарными был обнаружен труп человека", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар потушен. "На место прибыли сотрудники Следственного комитета", - отметил источник.