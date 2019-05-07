В Дагестане произошел пожар на АЗС

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Автозаправочная станция горит в районе села Первомайское в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.

Пожарным удалось локализовать возгорание.

Согласно уточненным данным, горит газовая цистерна и соседнее одноэтажное здание. Существует угроза распространения огня на другие цистерны.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 200 кв. м, место пожара оцеплено сотрудниками МВД. Для ликвидации последствий привлечены 18 человек и 5 единиц техники.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (18:01 мск) - добавлена информация о локализации пожара.