Два дела возбуждены после стрельбы в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждены после стрельбы из травматического пистолета в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

"По факту стрельбы в микрорайоне Сакраменто в Балашихе возбуждены уголовные дела по ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и ст. 222 ("Незаконное ношение оружия") УК РФ", - сказала она.

По словам Петровой, во вторник утром возле одного из домов по улице Добросельской неизвестный в камуфляжной форме и медицинской маске 11 раз выстрелил в вышедшего из подъезда мужчину 1989 года рождения. "Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника", - заключила она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что во вторник утром неизвестный обстрелял предпринимателя Дмитрия Сарова и его жену, когда они выходили из подъезда дома в Балашихе.