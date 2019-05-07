На территорию нижегородского монастыря ворвался вооруженный игрушечным пистолетом мужчина

ТАСС, 7 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину, который размахивал игрушечным пистолетом и скандалил с охранником на территории монастыря в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой ГУ МВД по Нижегородской области.

"В отдел полиции поступило сообщение от охранника монастыря о том, что на их территории находится мужчина, нарушающий общественный порядок. Сотрудники полиции установили, что у мужчины, имеющего признаки алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт с охранником монастыря", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в руках у нарушителя был предмет, похожий на пистолет, который оказался игрушкой.

"Полицейские задержали правонарушителя и доставили его в районный отдел полиции. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - указано в сообщении.