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В Самаре восстановлено водоснабжение, прерванное из-за аварии

В ликвидации последствий участвовали 13 человек

ТАСС, 7 мая. Водоснабжение в 40 многоквартирных домах, двух детских садах, школе и военном госпитале в Самаре, прерванное из-за аварии на трубопроводе, восстановлено. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Самарской области.

"В 16:40 ремонтные работы завершены, водоснабжение потребителей восстановлено", - сказано в сообщении.

Ремонтные работы проводили работники жилищно-коммунального отдела № 8 филиала ФГУП "Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу". Всего в работах участвовали 13 человек и 5 единиц спецтехники.

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