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В Башкирии задержали предполагаемого поджигателя дома, виновного в гибели трех человек

Подозреваемый ранее был судим

УФА, 7 мая. /ТАСС/. Полицейские Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома в городе Давлеканово, в результате которого погибла женщина и двое ее несовершеннолетних детей. Предполагается, что он совершил преступление из-за обиды, сообщается во вторник в распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по региону сообщении.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тел троих человек в ходе тушения пожара в городе Давлеканово, задержан подозреваемый в поджоге дома. Ночью 7 мая 29-летний подозреваемый, затаив обиду на потерпевшую за то, что она не открыла ему дверь, поджог ее дом, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

По данным МВД Башкирии, подозреваемый был ранее судим. Ранее сообщалось, что в городе Давлеканово загорелся дом, после тушения пожара обнаружены тела женщины и двоих детей: мальчика 2009 и девочки 2013 года рождения. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

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