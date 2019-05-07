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Пожарные ликвидировали открытое горение на АЗС в Дагестане

Его площадь составила 500 кв. м

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции в районе села Первомайское в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 17:50 мск - ликвидация открытого горения. Идет проливка и разбор конструкций", - сказал представитель ведомства.

Информация о пожаре в Каякентском районе поступила в 16:18 мск. Загорелась газовая цистерна и соседнее одноэтажное здание, существовала угроза распространения огня на другие цистерны. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС, площадь возгорания составила 500 кв. м, место пожара оцеплено сотрудниками МВД. 

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