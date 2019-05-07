Пожар в офисном здании завода в Пермском крае ликвидирован

ПЕРМЬ, 7 мая. /ТАСС/. Пожар в офисном здании на территории завода эмалированной посуды в городе Лысьва ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"Объявлена ликвидация открытого горения. Продолжается проливка и разбор конструкций. В настоящее время на месте работают сотрудники органов дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю. Проводится проверка по факту пожара", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, пожар в административном кирпичном трехэтажном здании, расположенном на территории Лысьвенского завода эмалированной посуды, произошел днем 7 мая. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 200 человек, жертв и пострадавших нет, угрозы жилым домам нет. В ликвидации пожара принимали участие 84 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС - 60 человек и 18 единиц техники.

На месте пожара работает руководство Главного управления МЧС России по Пермскому краю.