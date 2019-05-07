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СМИ: во Франции мужчина взял пять человек в заложники в табачном магазине

Злоумышленник требует переговорщика и угрожает застрелить одного из заложников, если оцепление не будет снято

ТАСС, 7 мая. Вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в городе Бланьяк недалеко от Тулузы. Об этом во вторник сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, злоумышленник угрожает открыть огонь по силам правопорядка, которые оцепили место происшествия. Он требует переговорщика и угрожает застрелить одного из заложников, если оцепление не будет снято.

Отмечается, что на место происшествия прибыла спецгруппа полиции Raid по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

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