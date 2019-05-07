СМИ: во Франции мужчина взял пять человек в заложники в табачном магазине

ТАСС, 7 мая. Вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в городе Бланьяк недалеко от Тулузы. Об этом во вторник сообщила радиостанция France Info.
⚠️⚠️Grosse intervention des policiers sur un braquage avec prise d’otage au tabac situé juste à l’entre de Blagnac ⚠️⚠️ #PriseOtage #Blagnac #Toulouse #Police #Braquage #Tabac pic.twitter.com/7ArIy8tnWh— Germain Chartier (@GermainCht) 7 мая 2019 г.
По ее данным, злоумышленник угрожает открыть огонь по силам правопорядка, которые оцепили место происшествия. Он требует переговорщика и угрожает застрелить одного из заложников, если оцепление не будет снято.
Отмечается, что на место происшествия прибыла спецгруппа полиции Raid по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.