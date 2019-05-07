Экс-замглавы УФСИН по Липецкой области осуждена на пять лет по делу о получении взятки

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к пяти годам колонии и крупному штрафу бывшего заместителя начальника УФСИН по Липецкой области Антонину Орлову по делу о получении взятки, посредничестве во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Липецкой области во вторник.

"Приговором суда назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Орлова работала в системе исполнения наказаний с 1994 года, в должности замначальника регионального УФСИН - с 2013 года, курировала деятельность производственных, тыловых и медслужб. В ходе оперативной разработки региональных УФСБ и Управления по борьбе с экономическими преступлениями в начале 2018 года стало известно, что Орлова ранее получила 1,5 млн рублей от директора Усманского завода растительных масел и передала их своему начальнику Геннадию Чейкину. После задержания Орловой Чейкин явился к следователю, сейчас он находится под домашним арестом.

"За денежное вознаграждение с взяткодателем, как с единственным поставщиком, были заключены госконтракты на поставку 500 тонн растительного масла стоимостью более 35 млн рублей для нужд исправительных учреждений. Позже Орлова без торгов заключила очередной государственный контракт на закупку растительного масла в количестве 1 тыс. тонн на сумму почти 65 млн рублей. На счет поставщика поступили все средства по госконтракту, но исправительные учреждения недополучили треть от общего объема масла на сумму более 20 млн рублей. Кроме этого, следствием доказан эпизод получения Орловой взятки в сумме 84 тыс. рублей за незаконные действия в пользу транспортной компании", - говорится в сообщении ведомства.