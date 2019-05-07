Фигурант дела о покушении на Олега Кашина пойдет под суд за похищение человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении Вячеслава Борисова, обвиняемого в похищении руководителя АО "Заслон" и гендиректора ОАО "НТЦ "Завод Ленинец" Александра Горбунова. Об этом сообщили журналистам во вторник в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд принял к производству уголовное дело в отношении Вячеслава Борисова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека")", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в 2014 году у пока неустановленного лица возник умысел на похищение Горбунова с целью получения от него необходимой информации репутационно-делового характера, компрометирующей его, для использования в своих интересах. По версии следствия, организатор похищения Горбунова хотел тем самым добиться от него признания в организации покушения на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Для похищения была создана организованная группа, в которую входил Борисов, работавший ранее в службе безопасности завода, входящего в структуру "Ленинца". Борисов был задержан несколько месяцев назад, до этого находился в розыске, вину не признает, давать показания отказывается.

Восемь фигурантов дела о похищении Горбунова были приговорены к срокам от шести до семи лет лишения свободы летом прошлого года. В материалах суда по делу о похищении руководителя АО "Заслон" упоминалось расследование дела о покушении на Кашина. Журналист в 2015 году заявил, что исполнителями нападения на него являются Вячеслав Борисов, Михаил Кавтаскин и Данила Веселов (двое последних были сотрудниками "Ленинца" и уже осуждены в Петербурге).