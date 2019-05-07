18 минут на тушение. Хронология катастрофы с SSJ-100 и действий спасателей в Шереметьево

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Международный аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию авиационного происшествия.
5 мая
- 18:02 - Рейс SU1492 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел по маршруту "Москва. Шереметьево – Мурманск".
- 18:12 – Командир воздушного судна (КВС) доложил диспетчеру организации воздушного движения (ОрВД) о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи.
- 18:13 – КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления воздушного судна (ВС).
- 18:14 – Руководитель полетов ОрВД сообщил Сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме.
- 18:30 – Посадка ВС на искусственную взлетно посадочную полосу (ИВПП) 24С. После посадки произошло возгорание ВС.
- 18:31 – Руководителем полетов ОрВД объявлена "Тревога".
- 18:31 – Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа.
- 18:32 – Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (АСК), начало тушения ВС.
- 18:32 – Прибытие второго пожарного расчета АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево.
- 18.33 – Прибытие дополнительных четырех расчетов АСК.
- 18:35 – Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.
- 18:48 – Пожар на ВС полностью потушен.
Примечание: согласно РПАСОП ГА-91 нормативное время прибытия пожарно-спасательных расчетов – 3 минуты с момента объявления сигнала "Тревога".
Задействовано спасательных расчетов Шереметьево:
- 26 спасателей на 6 аэродромных пожарных автомобилях
- 1 дополнительный резервный АПА использовался для создания резерва огнетушащего состава.
- 1 автомобиль газодымозащитной службы (ГДЗС) для создания звеньев ГДЗС по тушению пожара внутри фюзеляжа и проведения аварийно-спасательных работ.
- 4 кареты скорой помощи.
- 73 тонны огнетушащего состава из них 6,5 тонн пенообразователя.
Правовая и профессиональная оценка деятельности всех лиц, причастных к данному событию, будет дана Следственным комитетом России и Межгосударственным авиационным комитетом.