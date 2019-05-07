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Расследование ЧП с SSJ-100

18 минут на тушение. Хронология катастрофы с SSJ-100 и действий спасателей в Шереметьево

Пожарные прибыли на место происшествия через минуту, опередив нормативы
Описание
© AP Photo/Pavel Golovkin

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Международный аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию авиационного происшествия.

5 мая

  • 18:02 - Рейс SU1492 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел по маршруту "Москва. Шереметьево – Мурманск".
  • 18:12 – Командир воздушного судна (КВС) доложил диспетчеру организации воздушного движения (ОрВД) о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи.
  • 18:13 – КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления воздушного судна (ВС).
  • 18:14 – Руководитель полетов ОрВД сообщил Сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме.
  • 18:30 – Посадка ВС на искусственную взлетно посадочную полосу (ИВПП) 24С. После посадки произошло возгорание ВС.
  • 18:31 – Руководителем полетов ОрВД объявлена "Тревога".
  • 18:31 – Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа.
  • 18:32 – Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (АСК), начало тушения ВС.
  • 18:32 – Прибытие второго пожарного расчета АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево.
  • 18.33 – Прибытие дополнительных четырех расчетов АСК.
  • 18:35 – Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.
  • 18:48 – Пожар на ВС полностью потушен.

Примечание: согласно РПАСОП ГА-91 нормативное время прибытия пожарно-спасательных расчетов – 3 минуты с момента объявления сигнала "Тревога".

Задействовано спасательных расчетов Шереметьево:

  •  26 спасателей на 6 аэродромных пожарных автомобилях
  •  1 дополнительный резервный АПА использовался для создания резерва огнетушащего состава.
  •  1 автомобиль газодымозащитной службы (ГДЗС) для создания звеньев ГДЗС по тушению пожара внутри фюзеляжа и проведения аварийно-спасательных работ.
  •  4 кареты скорой помощи.
  •  73 тонны огнетушащего состава из них 6,5 тонн пенообразователя.

Правовая и профессиональная оценка деятельности всех лиц, причастных к данному событию, будет дана Следственным комитетом России и Межгосударственным авиационным комитетом.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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