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Полиция изъяла 13 тыс. драгоценных камней, которые незаконно продавал житель Красноярска

Их общая стоимость составляет более 2,5 млн рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли 13 тыс. драгоценных камней, которые незаконно пытался продать житель Красноярска. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что бывший руководитель ювелирного магазина осуществлял хранение и продажу драгоценных металлов у себя дома. При обыске по месту его проживания обнаружено и изъято почти 13 тыс. различных драгоценных камней: изумруды, алмазы, рубины, сапфиры, а также емкости для обжига и плавления различных материалов", - сказала представитель МВД.

По ее словам, экспертиза показала, что изъятые камни относятся к группе драгоценных, их общая стоимость превышает 2,5 млн рублей. "В отношении 59-летнего местного жителя следователем возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ. ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга").

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