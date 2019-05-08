Более 1 млн рублей выманили мошенники под видом работников банка у пенсионерки в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Жительница Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) отдала мошенникам, представившимся работниками банка, более 1 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба межмуниципального отдела МВД по Ханты-Мансийску.

По данным полиции, 7 мая 63-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он уверял, что служба безопасности зафиксировала несанкционированную операцию по банковскому счету, зарегистрированному на имя заявительницы.

"При этом якобы для предотвращения перевода денег необходим номер банковской карты и код доступа к банковскому счету. Сообщив конфиденциальную информацию, женщина лишилась денежных средств на общую сумму более 1,170 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.