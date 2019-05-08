В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами города Видное при участии полиции и Росгвардии задержаны трое подозреваемых в похищении 32-летнего сына предпринимателя (п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве выкупа за его освобождение (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - сказала она.

По данным следствия, 6 мая подозреваемые заманили потерпевшего в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района. Там они избили мужчину, после чего вывезли на машине в Люберецкий район, где удерживали в квартире, периодически избивая и требуя от родственников за его освобождение 20 млн рублей.

"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. В настоящее время их допрашивают следователи", - заключила Врадий.

Как пояснила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, у подозреваемых изъяты несколько вещественных доказательств.

"Похищенный мужчина освобожден. У одного из злоумышленников изъят мобильный телефон, с которого велись переговоры. Также обнаружена автомашина с подложными номерами, на которой совершено похищение", - сказала она, добавив, что в ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.